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Франция выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, Россия — 11-я

Франция выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, Россия — 11-я
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Французские биатлонисты Антонен Гигонна и Жулия Симон стали победителями сингл-микста на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Поклюке (Словения).

Второе место заняли представители Норвегии: Йоханнес Бё и Тириль Экхофф. Третьими финишировали Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг, представляющие сборную Швеции.

Россияне Эдуард Латыпов и Евгения Павлова пришли к финишу 11-ми.

Биатлон. Чемпионат мира
Поклюка, Словения. Сингл-микст

1. Франция (Антонен Гигонна – Жулия Симон) — 36, 42.4 (0+5)
2. Норвегия (Йоханнес Бё – Тириль Экхофф) – отставание 2,8 (0+9)
3. Швеция (Себастиан Самуэльссон – Ханна Эберг) – +22,6 (0+8)
4. Украина (Артём Прима – Дарья Блашко) – + 35,9 (0+2)
5. Италия (Лукас Хофер – Доротея Вирер) – + 55,2 (1+6)
6. Австрия (Симон Эдер – Лиза Тереза Хаузер) – + 1,03.5 (1+7)
11. Россия (Эдуард Латыпов – Евгения Павлова) – + 2,11.7 (0+12)

Биатлон. ЧМ-2021. Поклюка, Словения
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
18 февраля 2021, четверг. 17:15 МСК
Окончено
1
Франция
36:42.4
2
Норвегия
+2.8
3
Швеция
+22.6
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