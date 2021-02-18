Франция выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, Россия — 11-я

Французские биатлонисты Антонен Гигонна и Жулия Симон стали победителями сингл-микста на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Поклюке (Словения).



Второе место заняли представители Норвегии: Йоханнес Бё и Тириль Экхофф. Третьими финишировали Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг, представляющие сборную Швеции.



Россияне Эдуард Латыпов и Евгения Павлова пришли к финишу 11-ми.



Биатлон. Чемпионат мира

Поклюка, Словения. Сингл-микст

1. Франция (Антонен Гигонна – Жулия Симон) — 36, 42.4 (0+5)

2. Норвегия (Йоханнес Бё – Тириль Экхофф) – отставание 2,8 (0+9)

3. Швеция (Себастиан Самуэльссон – Ханна Эберг) – +22,6 (0+8)

4. Украина (Артём Прима – Дарья Блашко) – + 35,9 (0+2)

5. Италия (Лукас Хофер – Доротея Вирер) – + 55,2 (1+6)

6. Австрия (Симон Эдер – Лиза Тереза Хаузер) – + 1,03.5 (1+7)

11. Россия (Эдуард Латыпов – Евгения Павлова) – + 2,11.7 (0+12)