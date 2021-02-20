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Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ, Россия — 11-я

Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ, Россия — 11-я
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафетную гонку на чемпионате мира по биатлону. Норвежки допустили 11 промахов, но всё равно опередили соперниц. В состав сборной Норвегии входили Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Ида Льен и Марте Рёйселанд.

Второе место заняла сборная Германии, третье — Украины.

Российская команда выступила неудачно. На втором этапе Татьяна Акимова заработала штрафной круг, после чего россиянки выпали из первой десятки. В результате команде удалось занять лишь 11-е место.

Сборную России в эстафете представляли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины

1. Норвегия — 1:10.39,0 (0+11)
2. Германия — + 8,8 (0+5)
3. Украина — + 9,2 (0+7)…
11. Россия — + 2.10,9 (1+7)

Биатлон. ЧМ-2021. Поклюка, Словения
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
20 февраля 2021, суббота. 13:45 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:10:39.0
2
Германия
+8.8
3
Украина
+9.2
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