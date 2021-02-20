Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ, Россия — 11-я

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафетную гонку на чемпионате мира по биатлону. Норвежки допустили 11 промахов, но всё равно опередили соперниц. В состав сборной Норвегии входили Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Ида Льен и Марте Рёйселанд.
Второе место заняла сборная Германии, третье — Украины.
Российская команда выступила неудачно. На втором этапе Татьяна Акимова заработала штрафной круг, после чего россиянки выпали из первой десятки. В результате команде удалось занять лишь 11-е место.
Сборную России в эстафете представляли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины
1. Норвегия — 1:10.39,0 (0+11)
2. Германия — + 8,8 (0+5)
3. Украина — + 9,2 (0+7)…
11. Россия — + 2.10,9 (1+7)
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