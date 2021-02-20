Магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв: российский биатлон катится по наклонной

Магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв поделился впечатлениями от выступлений российских биатлонистов на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
Бронзу сборной России в эстафете он назвал нормальным результатом. «Но если брать в общем, это реальная сила нынешней российской команды, это максимум, на что она способна. Но по-прежнему считаю, что потенциал Логинова, Елисеева и, наверное, Латыпова существенно выше, чем видим на этом чемпионате», — приводит слова Поташёва «Советский спорт».
Знаток также покритиковал руководство Союза биатлонистов России: «Такое впечатление, что изменения, которые постоянно происходят в СБР, ни на что не влияют. Результаты при этом примерно те же самые. Разовые выстрелы типа сегодняшней бронзы — это локальные успехи, а не итог системной работы. Российский биатлон катится по наклонной плоскости, но в чём причина, у меня объяснений нет».
Поташёв привел в пример результаты лыжной сборной: «Кто-то может вспомнить допинговые скандалы, мол, без допинга побеждать наши не умеют. Но посмотрите на наших лыжников – они же могут! И нельзя сказать, что в лыжах у нас один только Большунов и всё на нём держится. Отнюдь. У нас очень сильная команда. Что-то в биатлонной консерватории нужно подправлять».
- 20 февраля 2021
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