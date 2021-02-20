Чемпион мира Кристиансен: планировал шоу на финише, но промахи изменили планы

Биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал своё выступление в эстафете в рамках чемпионата мира. Норвежец бежал последний этап и вместе с партнёрами завоевал золото. При этом эстафета стала для Кристиансена первым стартом в Поклюке.
«Узнал, что выйду на последний этап эстафеты ещё в воскресенье. Было немного сложно помалкивать об этом так долго. До того как появился стартовый лист, никто ничего не знал. Реакция была неоднозначной. Думаю, многие были удивлены, что я, не участвовавший ни в одной гонке на чемпионате мира, побегу финальный этап. Это было рискованно, но это окупилось», — цитирует Кристиансена Sportbladet.
Норвежец заявил, что собирался финишировать более эффектно, зная о солидном преимуществе над преследователями: «Я был доволен тем, что пришёл в одиночестве на последнюю стрельбу. Планировал небольшое шоу на финише, но после двух промахов это превратилось всего лишь в скромное поднятие рук. Я сделал концовку немного более интригующей, чем стоило. Но это естественно, когда ты контролируешь лидерство. Я всегда говорил, что я человек для финишного этапа, и хотел пройти его. Это было мечтой, и я был очень счастлив».
- 20 февраля 2021
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