Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Немка Вайдель выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье, Васнецова — 12-я

Немка Вайдель выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье, Васнецова — 12-я
Биатлон / Кубок IBU 0
Аудио-версия:

Немецкая биатлонистка Анна Вайдель стала победительницей гонки преследования на 10 км на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Второй финишировала украинка Анна Кривонос. Бронзовую медаль завоевала представительница Норвегии Рагнхильд Фемстейневик.

Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова, она пришла к финишу 12-й.

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Гонка преследования, 10 км.

1. Анна Вайдель (Германия) – 26.13,7.
2. Анна Кривонос (Украины) – отставание 9,4
3. Рагнхильд Фемстейневик(Норвегия) – + 15,0
12. Валерия Васнецова – + 48,4
13. Анастасия Егорова – + 58,2
15. Екатерина Носкова – + 1.17,1
20. Наталья Гербулова – + 2.01,4
26. Елизавета Каплина – +2.29,1
29. Полина Шевнина – + 2.45,8
34. Ольга Мощенкова (все – Россия) – + 3.11,8

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 4, Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Гонка преследования 10 км
21 февраля 2021, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Анна Вайдель
Германия
26:13.7
2
Анна Кривонос
Украина
+9.4
3
Рагнхильд Фемстейневик
Норвегия
+15.0
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021