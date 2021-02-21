Немка Вайдель выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье, Васнецова — 12-я

Немецкая биатлонистка Анна Вайдель стала победительницей гонки преследования на 10 км на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Второй финишировала украинка Анна Кривонос. Бронзовую медаль завоевала представительница Норвегии Рагнхильд Фемстейневик.
Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова, она пришла к финишу 12-й.
Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Гонка преследования, 10 км.
1. Анна Вайдель (Германия) – 26.13,7.
2. Анна Кривонос (Украины) – отставание 9,4
3. Рагнхильд Фемстейневик(Норвегия) – + 15,0
12. Валерия Васнецова – + 48,4
13. Анастасия Егорова – + 58,2
15. Екатерина Носкова – + 1.17,1
20. Наталья Гербулова – + 2.01,4
26. Елизавета Каплина – +2.29,1
29. Полина Шевнина – + 2.45,8
34. Ольга Мощенкова (все – Россия) – + 3.11,8
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