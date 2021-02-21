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Норвежцы заняли весь пьедестал в пасьюте на 4-м этапе Кубке IBU, Сучилов – 8-й

На четвёртом этапе кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия) завершилась гонка преследования у мужчин. Весь пьедестал заняли норвежские биатлонисты. Золото выиграл Эндре Стрёмсхейм, вторым стал Сиверт Гутторм Баккен, тройку лучших замкнул Александер Фьелд Андерсен.

Лучший результат из россиян показал Семён Сучилов, финишировав 8-м.



Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Эндре Стрёмсхейм – 30.29,8

2. Сиверт Гутторм Баккен – отставание 1,4

3. Александер Фьелд Андерсен (все — Норвегия) – +8,7

4. Юстус Штрелов — + 17,1

5. Давид Цобель (все — Германия)— + 40,8

6. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — + 50,4

7. Филипп Хорн (Германия) — + 53,7

8. Семён Сучилов – + 56,4

11.Никита Поршнев (все — Россия)— + 1.14,1