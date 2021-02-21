Йоханнес Бё: испытываю шок, разочарование и тому подобное. Мне нужно проснуться

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился эмоциями после масс-старта на чемпионате мира в Поклюке (Словения), в котором он занял восьмое место с пятью промахами. Таким образом, ему удалось завоевать лишь одну личную медаль на турнире – бронзу в пасьюте.
«Испытываю шок, разочарование и тому подобное. Очень глупые промахи на старте. Сегодня у меня была лучшая форма и лучшие лыжи за весь этот турнир. Ну, это биатлон. Здесь ожидания не всегда оправдываются. Ни одного личного золота — это плохо. В спринте не хватило одного выстрела до медали, в „индивидуалке“ то же самое. В эстафете были хорошие результаты, а вот в личных гонках только одна бронза. Это обидно. Мне нужно проснуться, потому что Легрейд уже близко в общем зачёте Кубка мира», — приводит слова Йоханнеса Бё TV2.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 36.27,2 (1 промах).
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – отставание 10,2 (2).
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – +12,8 (2)…
8. Йоханнес Бё (Норвегия) — +45,4 (5).
9. Александр Логинов (Россия) – +50,0 (2).
10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +59,7 (3)…
14. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.32,1 (2).
15. Матвей Елисеев (Россия) – +1.43,9 (3)…
20. Карим Халили (Россия) – +2.19,1(3).
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