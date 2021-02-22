Сборная Швеции раскритиковала поведение Эмильена Жаклена

В сборной Швеции по биатлону прокомментировали поведение Эмильена Жаклена в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Француз, проваливший стрельбу, на последнем круге крикнул бежавшему рядом с ним шведу Йесперу Нелину: «Можешь идти вперёд, мне всё равно». Кроме того, Эмильен в какой-то момент остановился и обнял партнёра по французской команде Фабьена Клода.
«Мы бы так никогда не поступили. Если бы кто-то из шведов перестал бежать, я бы крикнул, чтобы он включился», — приводит слова тренера сборной Швеции Йоханнеса Лукаса Expressen.
«Нет, я бы так не сделал на чемпионате мира. Считаю, что если ты выступаешь на столь крупном турнире, то обязан всегда показывать свой максимум», — подчеркнул лучший биатлонист шведской команды Себастиан Самуэльссон.
«Не лучший пример для подражания. Мы отобрались в тридцадку лучших и должны бороться от старта до финиша», — отметил ещё один биатлонист сборной Швеции Пеппе Фемлинг.
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