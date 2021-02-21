Жаклен на последнем круге отказался от борьбы, остановился и обнял тренера. Фото

Французский биатлонист Эмильен Жаклен приковал к себе внимание во время масс-старта на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Один из фаворитов гонки шёл в лидерах перед второй стрельбой, но допустил пять промахов на «лёжке», оставив незакрытыми все мишени. На третьем и четвёртом огневых рубежах француз был точен, но затем отказался от борьбы на последнем круге.

По информации Göteborgs-Posten, Жаклен крикнул бежавшему рядом с ним шведу Йесперу Нелину: «Можешь идти вперёд, мне всё равно». Кроме того, Эмильен в какой-то момент остановился и обнял тренера французской команды.



В итоге Жаклен всё-таки дошёл до финиша, проиграв победителю Стурле Холму Легрейду более семи минут. Результат Эмильена — 30-й в протоколе масс-старта.