Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Жаклен на последнем круге отказался от борьбы, остановился и обнял тренера. Фото

Жаклен на последнем круге отказался от борьбы, остановился и обнял тренера. Фото
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Французский биатлонист Эмильен Жаклен приковал к себе внимание во время масс-старта на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Один из фаворитов гонки шёл в лидерах перед второй стрельбой, но допустил пять промахов на «лёжке», оставив незакрытыми все мишени. На третьем и четвёртом огневых рубежах француз был точен, но затем отказался от борьбы на последнем круге.

По информации Göteborgs-Posten, Жаклен крикнул бежавшему рядом с ним шведу Йесперу Нелину: «Можешь идти вперёд, мне всё равно». Кроме того, Эмильен в какой-то момент остановился и обнял тренера французской команды.

В итоге Жаклен всё-таки дошёл до финиша, проиграв победителю Стурле Холму Легрейду более семи минут. Результат Эмильена — 30-й в протоколе масс-старта.

Россия – на последнем месте в медальном зачёте ЧМ по биатлону. Хотя могло быть и хуже
Хорошо, что мы в этот медальный зачёт хотя бы попали.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021