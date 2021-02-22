«Вина здесь всеобщая». Светлана Ишмуратова — о выступлении России на ЧМ по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Светлана Ишмуратова прокомментировала выступление сборной России на чемпионате мира. Национальная команда завоевала лишь одну медаль: бронзу в мужской эстафете (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов).

«Вина здесь всеобщая. Не надо искать конкретного стрелочника и вешать на него всех собак. Думаю, что здесь надо разбираться. К сожалению, у нас не первый уже год такие проблемы. Нужно всё это в комплексе смотреть.

Считаю, что спортсмены виноваты в самую последнюю очередь. Всё, что они могли, они через терпение вытаскивали на зубах. Я думаю, что это у нас всеобщая проблема», — приводятся слова Светланы Ишмуратовой на сайте телеканала «Матч ТВ».