Стали известны призовые российских биатлонистов на чемпионате мира в Поклюке
Стали известны призовые участников чемпионата мира по биатлону, который проходил в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля, сообщает ТАСС.
В сборной России лучшим по призовым стал Эдуард Латыпов, который заработал € 14 250. Призовые Карима Халили составили € 11 150, Александр Логинов заработал € 9250, Светлана Миронова — € 8800, Матвей Елисеев — € 7900, Лариса Куклина — € 1750, Ирина Казакевич — € 1450, Евгений Гараничев — € 1250.
Лидером среди всех участников чемпионата мира стала норвежка Тириль Экхофф, которая завоевала четыре золота, одно серебро и одну бронзу. Она получит € 87,2 тыс. У мужчин лучшим стал её соотечественник Стурла Холм Легрейд, на счету которого четыре золота. Он получит € 76,7 тыс.
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