«Это был не мой чемпионат мира». Йоханнес Бё — о ЧМ, на котором завоевал два золота

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё подвёл итоги чемпионата мира, который проходил в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля. Спортсмен завоевал две золотые медали (обе в эстафетах), а также взял серебро в сингл-миксте и бронзу в гонке преследования.
«В этом году был не мой чемпионат мира. Я был в выстреле от медали в спринте, в преследовании все вышло иначе, в одном выстреле я был и в индивидуальной гонке.
Сейчас я не могу позволить себе сдаться. Я поеду домой, чтобы немного потренироваться, а затем проведу концовку сезона. Мне ещё есть за что бороться. Когда дела идут плохо, нет никакого желания брать перерыв.
В долгосрочной перспективе плохой чемпионат мира может быть полезен, потому что тогда у тебя появляется мотивация. На Кубке мира осталось семь гонок, а в следующем сезоне будет Олимпиада, о которой я тоже думаю», — приводит слова Бё VG.
- 26 февраля 2021
-
09:40
-
09:29
-
09:11
- 25 февраля 2021
-
17:37
-
08:20
-
00:01
- 24 февраля 2021
-
21:35
-
21:05
-
21:00
-
20:19
-
16:40
-
16:36
-
14:15
-
14:12
-
13:00
-
12:45
-
11:00
-
10:33
-
08:46
-
08:22
-
00:12
-
00:08
- 23 февраля 2021
-
22:53
-
22:40
-
20:05
-
19:25
-
18:41
-
14:01
-
08:34
-
08:28
- 22 февраля 2021
-
22:07
-
20:49
-
18:35
-
16:12
-
15:28