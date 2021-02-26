«Это был не мой чемпионат мира». Йоханнес Бё — о ЧМ, на котором завоевал два золота

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё подвёл итоги чемпионата мира, который проходил в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля. Спортсмен завоевал две золотые медали (обе в эстафетах), а также взял серебро в сингл-миксте и бронзу в гонке преследования.

«В этом году был не мой чемпионат мира. Я был в выстреле от медали в спринте, в преследовании все вышло иначе, в одном выстреле я был и в индивидуальной гонке.

Сейчас я не могу позволить себе сдаться. Я поеду домой, чтобы немного потренироваться, а затем проведу концовку сезона. Мне ещё есть за что бороться. Когда дела идут плохо, нет никакого желания брать перерыв.

В долгосрочной перспективе плохой чемпионат мира может быть полезен, потому что тогда у тебя появляется мотивация. На Кубке мира осталось семь гонок, а в следующем сезоне будет Олимпиада, о которой я тоже думаю», — приводит слова Бё VG.