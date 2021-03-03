Расписание 8-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Нове-Месте

С 4 по 7 марта в Нове-Месте (Чехия) пройдёт восьмой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия

Расписание соревнований

4 марта

18:05 мск – эстафета, женщины.



5 марта

17:20 – эстафета, мужчины.



6 марта

13:00 – спринт, женщины.

17:40 – спринт, мужчины.



7 марта

14:00 – гонка преследования, женщины.

18:00 – гонка преследования, мужчины.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 16-е место.



В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Россиянка Светлана Миронова идёт 17-й.