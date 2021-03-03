Расписание 8-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Нове-Месте
С 4 по 7 марта в Нове-Месте (Чехия) пройдёт восьмой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия
Расписание соревнований
4 марта
18:05 мск – эстафета, женщины.
5 марта
17:20 – эстафета, мужчины.
6 марта
13:00 – спринт, женщины.
17:40 – спринт, мужчины.
7 марта
14:00 – гонка преследования, женщины.
18:00 – гонка преследования, мужчины.
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 16-е место.
В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Россиянка Светлана Миронова идёт 17-й.
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