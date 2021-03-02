Куклина показала малоснежную трассу этапа КМ в Нове-Место

Биатлонистка Лариса Куклина показала обстановку в Нове-Место (Чехия), где на этой неделе пройдет этап Кубка мира по биатлону.



«У нас тут погода уже почти весенняя – яркое солнышко, в общем, всё хорошо. За ночь снег подстыл. Трасса сейчас идеальная, но я не представляю, что от неё останется к вечеру, после наших тренировок», — рассказала Куклина в своём «инстаграме».



Напомним, что в Нове-Место пройдут два подряд этапа Кубка мира. Первый этап состоится с 4 по 7 марта. Сборная России, за исключением двух спортсменов, прибыла в Чехию накануне.

Составы команд:

Мужчины: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.

Женщины: Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.