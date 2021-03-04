Плакат с полуобнажённой женщиной возмутил биатлонисток на этапе Кубка мира. Фото

Американская биатлонистка Сюзан Данкли и представительницы сборной Швеции Ханна Эберг и Муна Брурссон высказались по поводу плаката с изображением полуобнажённой женщины, который висит в вакс-кабинах на этапе Кубка мира в Нове-Место.

«IBU запустил новую политику равноправия. Почему это так важно? Вот пример. Календари с полуобнажёнными женщинами висят в вакс-кабинах в Нове-Место. Возможно, это касается вакс-кабин всех стран на этом этапе. Такие календари часто выпускают производители мазей для лыж. Когда я вижу такие изображения, то чувствую себя некомфортно. Такой календарь посылает ясное сообщение, что в вакс-кабине мне не место, как и другим женщинам. Так вот, если мы хотим гендерного равноправия, то нужно начинать с уважения», — написала Данкли в своём «инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Сюзан Данкли.

«Жаль, что такое всё ещё существует в 2021 году. Биатлон – такой вид спорта, который прошёл уже длинный путь, но в некоторых аспектах всё ещё остался в прошлом. Я считаю, что это просто ужасно», — цитирует Эберг Expressen.

«Я на сто процентов согласна с Сюзан. Хорошо, что кто-то обратил на это внимание. Этот шаблон нужно ломать, хоть он и глубоко пустил свои корни в биатлон. В спорте девушек постоянно оценивают и много говорят о том, как ты выглядишь. Такие картинки – искажённый образ того, как должна выглядеть девушка. IBU должен принять меры», — добавила Брурссон.