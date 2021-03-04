Исполнительный директор СБР: спортсмены тренируются не за счёт людей, а за счёт страны

Спортивный менеджер Александр Пак, исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР), высказал мнение, что спортсменов нельзя обвинять в том, что они тренируются на деньги налогоплательщиков.
«Давайте каждый, кто критикует лыжников или биатлонистов, говорит о том, какие они слабые и ленивые, посмотрит на себя и задаст вопрос: а я сам делаю свою работу так, что вхожу в сотню лучших специалистов в мире в своей области? От спортсменов же требуют непременно медалей, так почему и от критиков не потребовать того же самого?
Я знаю, что на этот вопрос мне тут же скажут: эти спортсмены живут и тренируются за наши деньги, за наши налоги. Нет, нет и нет. Эти спортсмены тренируются за счёт государства. Деньги выделяет государство, и совершенно неважно, откуда пришли эти деньги. Только пошлины от экспорта нефти превышают все наши налоги в десятки, а то и в сотни раз. Спортсмены тоже платят налоги, если уж на то пошло. Требовать от спортсменов непременно выиграть медали, потому что они якобы живут и тренируются за наши налоги, неправильно», — рассказал Пак в в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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