Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Исполнительный директор СБР: спортсмены тренируются не за счёт людей, а за счёт страны

Исполнительный директор СБР: спортсмены тренируются не за счёт людей, а за счёт страны
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Спортивный менеджер Александр Пак, исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР), высказал мнение, что спортсменов нельзя обвинять в том, что они тренируются на деньги налогоплательщиков.

«Давайте каждый, кто критикует лыжников или биатлонистов, говорит о том, какие они слабые и ленивые, посмотрит на себя и задаст вопрос: а я сам делаю свою работу так, что вхожу в сотню лучших специалистов в мире в своей области? От спортсменов же требуют непременно медалей, так почему и от критиков не потребовать того же самого?

Я знаю, что на этот вопрос мне тут же скажут: эти спортсмены живут и тренируются за наши деньги, за наши налоги. Нет, нет и нет. Эти спортсмены тренируются за счёт государства. Деньги выделяет государство, и совершенно неважно, откуда пришли эти деньги. Только пошлины от экспорта нефти превышают все наши налоги в десятки, а то и в сотни раз. Спортсмены тоже платят налоги, если уж на то пошло. Требовать от спортсменов непременно выиграть медали, потому что они якобы живут и тренируются за наши налоги, неправильно», — рассказал Пак в в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Неправильно требовать от спортсменов медали, потому что они якобы живут на наши налоги»
Советник Елены Вяльбе Александр Пак прямо ответил болельщикам, критикующим сборную России за неудачи.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021