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Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место, россиянки — 7-е

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место, россиянки — 7-е
Биатлон / Кубок мира 0

В Нове-Место (Чехия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская эстафетная гонка. Победу одержала сборная Швеции. Второй результат у национальной команды Беларуси. Бронзовым призёром стала команда Франции.

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой финишировала седьмой.

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место, Чехия
Эстафета. Женщины

1. Швеция (Мона Брорссон, Ханна Эберг, Линн Перссон, Эльвира Эберг) —1:03.26,6
2. Беларусь (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина) – отставание 1,2
3. Франция (Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Жулия Симон) — + 27,8…
7. Россия Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова – + 51,6

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 8, Нове-Место, Чехия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
04 марта 2021, четверг. 18:05 МСК
Окончено
1
Швеция
1:03:26.6
2
Беларусь
+1.2
3
Франция
+27.8
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