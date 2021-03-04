Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место, россиянки — 7-е

В Нове-Место (Чехия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская эстафетная гонка. Победу одержала сборная Швеции. Второй результат у национальной команды Беларуси. Бронзовым призёром стала команда Франции.



Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой финишировала седьмой.

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место, Чехия

Эстафета. Женщины

1. Швеция (Мона Брорссон, Ханна Эберг, Линн Перссон, Эльвира Эберг) —1:03.26,6

2. Беларусь (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина) – отставание 1,2

3. Франция (Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье, Жулия Симон) — + 27,8…

7. Россия Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова – + 51,6