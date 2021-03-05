Александр Логинов: чемпионат мира не удался, но мы старались. В каждой гонке боролись

Российский биатлонист Александр Логинов подвёл итоги чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, сборная России завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.
«Естественно, чемпионат мира не удался. Больше не получилось, чем получилось. Но старались. И я, и команда. Мы старались показывать максимальный результат, в каждой гонке боролись. Выходили не для того, чтобы просто пробежать. Где-то не хватило. И в спринте, если бы не застрявший патрон, можно было попадать на подиум при хорошей стрельбе.
Некоторые были недовольны местом проживания? Это сложный организационный момент, тем более в условиях пандемии. Поэтому не стану со своей стороны как-то описывать этот вопрос. Надеюсь, в любом случае было приложено максимум усилий, чтобы мы подготовились к чемпионату мира. Это всё индивидуально. Для кого-то проживание на высоте больше подходит, для кого-то нет. Надо анализировать со стороны всех», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
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