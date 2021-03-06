Экхофф повторила достижение Нойнер по победам подряд в спринте
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф с одним промахом выиграла спринт на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Экхофф стала первой женщиной, выигравшей пять спринтерских стартов подряд на Кубке мира после немки Магдалены Нойнер, которая побеждала с января по март 2012 года. Это рекорд в женском биатлоне. Также с 11-ю победами Экхофф стала норвежкой с наибольшим количеством побед в спринте на Кубке мира, сообщает Gracenote Olympic.
Экхофф является лидером женского зачёта Кубка мира этого сезона с 863-я очками. По итогам прошлого сезона она заняла второе место Кубка мира. Норвежка — олимпийская чемпионка 2014 года, 10-кратная чемпионка мира, лидер среди действующих биатлонисток по победам на этапах Кубка мира.
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