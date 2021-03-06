Латыпов: обрадовало то, что я обыграл Йоханнеса Бё

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Латыпов допустил один промах и показал лучший результат из россиян. Вновь, как и на финише эстафеты, Латыпов обыграл норвежца Йоханнеса Бё.
«Меня обрадовало то, что я обыграл Бё. Мне говорили, что иду, опережая его на секунду. Я решил, что это моя задача — дотерпеть и прийти выше. Но результатом сегодня не совсем доволен. Опять небольшой недочёт лишил меня борьбы за подиум.
У меня получилось разложиться грамотно. На первом круге не кидался, шёл равномерно, своим темпом. На втором чуть добавил относительно себя, а на финишном потерпел.
Промах последним выстрелом? Хотел попасть и уже думал, что попаду. Не радовался, но просто мысль пошла ещё до выстрела. Потом сделал паузу, хотел собраться и отработать хорошо. Но подул ветер, и я уже с ним не справился», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
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