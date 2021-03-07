Лариса Куклина стала последней в пасьюте на этапе КМ в Нове-Место

Российская биатлонистка Лариса Куклина стала последней в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Победу в гонке одержала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, которая ранее выиграла спринт.

Биатлон. Кубок мира. Восьмом этап. Нове-Место

Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 27.28,0 (3)

2. Денизе Херрман – отставание 24,0 (1)

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) – +29,3 (3)

4. Линн Перссон (Швеция) – +30,9 (1)

5. Франциска Пройс (Германия) – +35,8 (2)

6. Юлия Джима (Украина) – + 39,8 (2)

...14. Светлана Миронова – 1.49,8 (3)

...21. Ульяна Кайшева – 2.24,2 (3)...

...23. Евгения Павлова – 2.31,1 (1)...

...36. Ирина Казакевич – 2.57,2 (4)...

...58. Лариса Куклина (все — Россия) – 6.30,2 (10).