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Тарьей Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Логинов — 19-й

Тарьей Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Логинов — 19-й
Биатлон / Кубок мира 0

На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал норвежец Тарьей Бё. Второе место занял его младший брат Йоханнес. Бронзовую медаль завоевал Симон Детьё.

Лучший результат из россиян показал Александр Логинов, занявший 19-е место.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Тарьей Бё (Норвегия) – 28.17,3 (1).
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – отставание 8,2 (2).
3. Симон Детьё (Франция) – +11,5 (2)…
19. Александр Логинов (Россия) – +1.36,4 (3)…
23. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.55,2 (4).
24. Матвей Елисеев (Россия) — +1.53,2 (2)…
36. Карим Халили (Россия) — +2.26,7 (3)...
46. Евгений Гараничев (Россия) — +3.20,3 (4).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 8, Нове-Место, Чехия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
07 марта 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Тарьей Бё
Норвегия
28:17.3
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+8.2
3
Симон Детьё
Франция
+11.5
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