Тарьей Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Логинов — 19-й

На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал норвежец Тарьей Бё. Второе место занял его младший брат Йоханнес. Бронзовую медаль завоевал Симон Детьё.
Лучший результат из россиян показал Александр Логинов, занявший 19-е место.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Тарьей Бё (Норвегия) – 28.17,3 (1).
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – отставание 8,2 (2).
3. Симон Детьё (Франция) – +11,5 (2)…
19. Александр Логинов (Россия) – +1.36,4 (3)…
23. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.55,2 (4).
24. Матвей Елисеев (Россия) — +1.53,2 (2)…
36. Карим Халили (Россия) — +2.26,7 (3)...
46. Евгений Гараничев (Россия) — +3.20,3 (4).
- 7 марта 2021
-
18:47
-
18:45
-
16:08
-
15:22
-
14:40
-
14:34
-
12:18
- 6 марта 2021
-
22:17
-
19:30
-
18:55
-
18:51
-
17:25
-
16:24
-
15:18
-
14:43
-
14:34
-
14:32
-
14:18
- 5 марта 2021
-
22:27
-
21:46
-
21:33
-
21:30
-
21:30
-
20:51
-
19:31
-
19:28
-
19:24
-
19:10
-
19:03
-
18:55
-
18:35
-
17:41
-
17:01
-
13:57
-
13:37