Сорин поделился подробностями, как принималось решение по дисквалификации Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, как принималось решение по дисквалификации норвежского лыжника Йоханнеса Клебо после инцидента, который произошёл в масс-старте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В ходе борьбы за первое место с норвежцем Клебо россиянин Александр Большунов сломал свою палку и в итоге финишировал третьим. Первым финишную черту пересёк Клебо.



«Сначала нас пригласили в комнату жюри, и там сказали, что не видят со стороны Клебо нарушения, за которое нужно дисквалифицировать. Нам пришлось заплатить 100 евро или 100 франков, подали протест. Но потом деньги вернули, так как протест был принят. Когда подаётся протест, все члены собираются. Вызывали Клебо, задавали ему вопросы, почему и как. Потом он ушёл, потом его опять позвали. Сказали ему, что дисквалифицируют, и он ушёл домой. Не знаю, что говорил сам Клебо.



Когда наш протест приняли, норвежцы подали встречный протест. Они там долго совещались, и в итоге их протест отклонили. Эти 100 евро за протест им не вернули.



Не рассматривался ли вариант с двумя золотыми медалями? Надо спрашивать у жюри. Когда они обсуждают между собой варианты, никаких команд в комнате не должно быть. Я не знаю, были ли прецеденты, когда давали две золотые медали. Мне сложно судить, есть ли пункт. Следует спросить специалистов из жюри.



Большунов пойдёт на награждение. Те слова он сказал на эмоциях, особенно когда не было известно, что Клебо дисквалифицируют. Понятно, что это слабое утешение. Для него нет разницы, серебро или бронза. Он борется только за первое место. Но по крайней мере наказали за действия против Большунова. Хорошо, что наш протест приняли. В будущем норвежцы будут вести себя аккуратнее», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».



Изначально Жюри посчитало, что Клебо действовал неумышленно. Россия подала протест. По его итогам Йоханнес Клебо был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

Большунов пришёл на церемонию награждения после марафона, но не стал надевать медаль