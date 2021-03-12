Россиянка Егорова и норвежка Калькенберг поделили золото в спринте на этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Анастасия Егорова и норвежка Эмили Охейм Калькенберг поделили золото в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Бронза досталась представительнице Италии Ребекке Пасслер.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Обертиллиах, Австрия

Спринт. Женщины

1. Анастасия Егорова (Россия) и Эмили Охейм Калькенберг (Норвегия) — 20.12,6 (0).

3. Ребекка Пасслер (Италия) — +15,6 (0)...

6. Елизавета Каплина (Россия) — +24,6 (0)...

8. Екатерина Носкова (Россия) — +30,3 (2).

9. Анастасия Шевченко (Россия) — +34,3 (1)...

16. Анастасия Гореева (Россия) — +52,4 (3)...

20. Валерия Васнецова (Россия) — +56,6 (2)...

37. Наталья Гербулова (Россия) — +1.32,2 (3)...

94. Алина Кудисова (Россия) — +3.27,4 (6).