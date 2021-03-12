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Биатлон, Кубок IBU сезона-2020/2021 — результаты женского спринта, пятый этап, 12 марта, Обертиллиах

Россиянка Егорова и норвежка Калькенберг поделили золото в спринте на этапе Кубка IBU
Биатлон / Кубок IBU 0

Российская биатлонистка Анастасия Егорова и норвежка Эмили Охейм Калькенберг поделили золото в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Бронза досталась представительнице Италии Ребекке Пасслер.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Обертиллиах, Австрия
Спринт. Женщины
1. Анастасия Егорова (Россия) и Эмили Охейм Калькенберг (Норвегия) — 20.12,6 (0).
3. Ребекка Пасслер (Италия) — +15,6 (0)...
6. Елизавета Каплина (Россия) — +24,6 (0)...
8. Екатерина Носкова (Россия) — +30,3 (2).
9. Анастасия Шевченко (Россия) — +34,3 (1)...
16. Анастасия Гореева (Россия) — +52,4 (3)...
20. Валерия Васнецова (Россия) — +56,6 (2)...
37. Наталья Гербулова (Россия) — +1.32,2 (3)...
94. Алина Кудисова (Россия) — +3.27,4 (6).

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 5, Риднау-валь-Риданна, Италия
Женщины. Спринт 7,5 км
12 марта 2021, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Эмили Охейм Калькенберг
Норвегия
20:12.6
1
Анастасия Егорова
Россия
20:12.6
3
Ребекка Пасслер
Италия
+15.6
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