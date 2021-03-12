Россиянка Егорова и норвежка Калькенберг поделили золото в спринте на этапе Кубка IBU
Российская биатлонистка Анастасия Егорова и норвежка Эмили Охейм Калькенберг поделили золото в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Бронза досталась представительнице Италии Ребекке Пасслер.
Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Обертиллиах, Австрия
Спринт. Женщины
1. Анастасия Егорова (Россия) и Эмили Охейм Калькенберг (Норвегия) — 20.12,6 (0).
3. Ребекка Пасслер (Италия) — +15,6 (0)...
6. Елизавета Каплина (Россия) — +24,6 (0)...
8. Екатерина Носкова (Россия) — +30,3 (2).
9. Анастасия Шевченко (Россия) — +34,3 (1)...
16. Анастасия Гореева (Россия) — +52,4 (3)...
20. Валерия Васнецова (Россия) — +56,6 (2)...
37. Наталья Гербулова (Россия) — +1.32,2 (3)...
94. Алина Кудисова (Россия) — +3.27,4 (6).
Рекомендуем вам
- 12 марта 2021
-
16:56
-
16:23
-
15:00
-
14:51
-
13:34
-
13:11
-
11:30
-
11:25
-
10:31
-
09:28
-
09:19
-
09:10
-
08:51
-
08:47
-
08:43
-
08:39
-
08:31
-
08:25
-
00:48
- 11 марта 2021
-
23:15
-
22:53
-
22:35
-
22:11
-
21:52
-
21:38
-
21:20
-
20:38
-
20:30
-
19:49
-
19:36
-
17:50
-
15:00
-
14:49
-
13:05
-
10:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам