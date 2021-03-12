Ульяна Кайшева: сама не ожидала, что в спринте стану лучшей ходом из россиянок
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). На огневых рубежах Кайшева допустила четыре промаха — один на «лёжке» и три на «стойке».
«Не знаю, что со стрельбой. Мне кажется, я очень хорошо встала, очень устойчиво. Не понимаю, почему промахнулась. Я очень старалась. Был абсолютный штиль.
Самочувствие? Как ни странно, хорошее. Я сама не ожидала, что лучшая ходом из россиянок. Хотя шла в своём темпе, ничего не формировала», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
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