Кайшева: на тренировках снизила стрелковую нагрузку для свежести взгляда. Не сработало

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). На огневых рубежах Кайшева допустила четыре промаха — один на «лёжке» и три на «стойке». В итоге спортсменка финишировала 58-й.

«Я сейчас максимально снизила нагрузку. К сожалению, пришлось её немного уменьшить. Сейчас чувствую себя наполненной энергией, но со стрельбой, похоже, неправильно тренировалась. Немного снизила стрелковую нагрузку. Думала, будет какая-то свежесть взгляда. Но не сработало», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, которая финишировала 25-й. Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф.