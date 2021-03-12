Кайшева: на тренировках снизила стрелковую нагрузку для свежести взгляда. Не сработало
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). На огневых рубежах Кайшева допустила четыре промаха — один на «лёжке» и три на «стойке». В итоге спортсменка финишировала 58-й.
«Я сейчас максимально снизила нагрузку. К сожалению, пришлось её немного уменьшить. Сейчас чувствую себя наполненной энергией, но со стрельбой, похоже, неправильно тренировалась. Немного снизила стрелковую нагрузку. Думала, будет какая-то свежесть взгляда. Но не сработало», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».
Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, которая финишировала 25-й. Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф.
Ульяна Кайшева: сама не ожидала, что в спринте стану лучшей ходом из россиянок
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