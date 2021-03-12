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Тренер Прокунин: упади мачта на пару секунд раньше — наверное, я бы с вами не разговаривал

Тренер Прокунин: упади мачта на пару секунд раньше — наверное, я бы с вами не разговаривал
Биатлон / Кубок мира 0
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Российский тренер сборной Южной Кореи по биатлону Андрей Прокунин высказался о ситуации с падением световой мачты на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Конструкция чуть не задела специалиста.

«Упади мачта на пару секунд раньше — наверное, мы бы с вами уже не разговаривали здесь. Я бы не сказал, что это экстремальная ситуация. Просто, видимо, погодные условия таковы, что ночью шёл сильный дождь и, видимо, опору подмыло. Мачты не стационарные, а переносные, поэтому так получилось, что снег снизу подтаял. Это не вина организаторов, а просто стечение обстоятельств.

Обращались ли к организаторам? Да нет. Остановились там с ребятами, подкопали, уплотнили, снежку подкидали, поставили вместе мачты и пошли дальше. Никакой опасности другие мачты не несут. Думаю, организаторы об этом позаботились и на будущее учтут. Сейчас ещё, наверное, всё перепроверят. Большой проблемы нет.

Не дисквалифицируют ли после такого стадионы? В моей практике такого не было. Хотя в Ханты-Мансийске отменяли соревнования, но там упала стационарная мачта. Это большая разница. Здесь быстро организаторы предприняли все меры. Я не увидел причин для отмены соревнований», — сказал Прокунин в эфире «Матч ТВ».

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