Тренер Прокунин: упади мачта на пару секунд раньше — наверное, я бы с вами не разговаривал

Российский тренер сборной Южной Кореи по биатлону Андрей Прокунин высказался о ситуации с падением световой мачты на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Конструкция чуть не задела специалиста.
«Упади мачта на пару секунд раньше — наверное, мы бы с вами уже не разговаривали здесь. Я бы не сказал, что это экстремальная ситуация. Просто, видимо, погодные условия таковы, что ночью шёл сильный дождь и, видимо, опору подмыло. Мачты не стационарные, а переносные, поэтому так получилось, что снег снизу подтаял. Это не вина организаторов, а просто стечение обстоятельств.
Обращались ли к организаторам? Да нет. Остановились там с ребятами, подкопали, уплотнили, снежку подкидали, поставили вместе мачты и пошли дальше. Никакой опасности другие мачты не несут. Думаю, организаторы об этом позаботились и на будущее учтут. Сейчас ещё, наверное, всё перепроверят. Большой проблемы нет.
Не дисквалифицируют ли после такого стадионы? В моей практике такого не было. Хотя в Ханты-Мансийске отменяли соревнования, но там упала стационарная мачта. Это большая разница. Здесь быстро организаторы предприняли все меры. Я не увидел причин для отмены соревнований», — сказал Прокунин в эфире «Матч ТВ».
- 12 марта 2021
-
22:03
-
21:55
-
21:46
-
21:46
-
21:43
-
21:36
-
21:26
-
21:25
-
21:23
-
21:18
-
21:13
-
21:10
-
21:10
-
21:01
-
20:46
-
20:41
-
20:37
-
20:30
-
20:24
-
20:07
-
19:39
-
18:45
-
16:56
-
16:23
-
15:00
-
14:51
-
13:34
-
13:11
-
11:30
-
11:25
-
10:31
-
09:28
-
09:19
-
09:10
-
08:51