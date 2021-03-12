«Страшно». Кайшева — об упавшей на трассу световой мачте

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева высказалась о падении световой мачты на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

«Перед гонкой на трассу упала мачта? Никогда с таким раньше не сталкивалась. На моих глазах ничего не падало такого большого. Страшно. Теперь определённо буду настороженной здесь», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».

Конструкция весом около тонны упала прямо на трассу. Как впоследствии сообщил журналист Дмитрий Занин, мачта чуть не задела российского тренера сборной Южной Кореи Андрея Прокунина. При этом рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар заявил, что после произошедшего все конструкции были проверены и во время женского спринта спортсменкам ничего не угрожало.