Источник: Драчёв подал в прокуратуру запрос о проверке российского биатлона на допинг

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подал в Генеральную прокуратуру запрос о комплексной проверке СБР и российского биатлона на использование допинга, сообщает News.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Причиной стало массовое снятие юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области со всероссийских соревнований «Ижевская винтовка» после прибытия допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это произошло в декабре 2020 года.

Комментируя массовое снятие спортсменов, президент СБР Виктор Майгуров объяснил это неудачно составленным календарём. В тренерском штабе сборной Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что дали спортсменам отдохнуть перед отбором на юниорский чемпионат мира.