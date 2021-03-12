Источник: Драчёв подал в прокуратуру запрос о проверке российского биатлона на допинг

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подал в Генеральную прокуратуру запрос о комплексной проверке СБР и российского биатлона на использование допинга, сообщает News.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Причиной стало массовое снятие юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области со всероссийских соревнований «Ижевская винтовка» после прибытия допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это произошло в декабре 2020 года.
Комментируя массовое снятие спортсменов, президент СБР Виктор Майгуров объяснил это неудачно составленным календарём. В тренерском штабе сборной Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что дали спортсменам отдохнуть перед отбором на юниорский чемпионат мира.
- 12 марта 2021
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