Сливко и Таштимеров одержали победу в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону

На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске состоялась одиночная смешанная эстафета. Победу в гонке одержали биатлонисты Виктория Сливко и Денис Таштимеров.



Второе место заняли Юлия Дроздова и Илья Гаврилов. Замкнули тройку лучших Инна Худорожкова и Иван Колотов.

Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск

Смешанная эстафета 1x6 км + 1x7,5 км



1.Тюменская область (Виктория Сливко – Денис Таштимеров) – 40.30,3

2. ЦФО (Юлия Дроздова – Илья Гаврилов) – отставание 1.49,4

3. Пермский край (Инна Худорожкова – Иван Колотов) + 2.30,7

4. Республика Мордовия (Анна Кунаева – Кирилл Ануфриев) +3.17,9

5. ХМАО (Вера Румянцева – Андрей Павлов) +3.55,1

6. Тюменская область (Дарья Харитонова – Игорь Шетько) +4.49,3