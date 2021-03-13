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Сливко и Таштимеров одержали победу в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону

Сливко и Таштимеров одержали победу в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону
Биатлон / Чемпионат России 0

На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске состоялась одиночная смешанная эстафета. Победу в гонке одержали биатлонисты Виктория Сливко и Денис Таштимеров.

Второе место заняли Юлия Дроздова и Илья Гаврилов. Замкнули тройку лучших Инна Худорожкова и Иван Колотов.

Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета 1x6 км + 1x7,5 км

1.Тюменская область (Виктория Сливко – Денис Таштимеров) – 40.30,3
2. ЦФО (Юлия Дроздова – Илья Гаврилов) – отставание 1.49,4
3. Пермский край (Инна Худорожкова – Иван Колотов) + 2.30,7
4. Республика Мордовия (Анна Кунаева – Кирилл Ануфриев) +3.17,9
5. ХМАО (Вера Румянцева – Андрей Павлов) +3.55,1
6. Тюменская область (Дарья Харитонова – Игорь Шетько) +4.49,3

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