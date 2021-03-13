Гореева выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Егорова – 2-я. В топ-10 вошли пять россиянок

Российская биатлонистка Анастасия Гореева одержала победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второй финишировала ещё одна представительница России Анастасия Егорова. Замкнула тройку лучших представительница Франции Каролин Коломбо.
Отметим, что четвёртой и пятой финишировали россиянки Наталья Гербулова и Анастасия Шевченко соответственно, а девятый результат показала Алина Кудисова.
Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Обертиллиах, Австрия
Спринт. Женщины
1. Анастасия Гореева (Россия) – 20.52,7
2. Анастасия Егорова (Россия) – отставание 1,1
3. Каролин Коломбо (Франция) +20,2
…4. Наталья Гербулова +35,0
…5. Анастасия Шевченко +35,6
…9. Алина Кудисова +1.05,4
…15. Елизавета Каплина +1.18,5
…19. Екатерина Носкова +1.25,3
…31. Валерия Васнецова (все — Россия) +2.01,9.
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