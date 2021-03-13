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Гореева выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Егорова – 2-я. В топ-10 вошли пять россиянок

Гореева выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Егорова – 2-я. В топ-10 вошли пять россиянок
Биатлон / Кубок IBU 0
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Российская биатлонистка Анастасия Гореева одержала победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второй финишировала ещё одна представительница России Анастасия Егорова. Замкнула тройку лучших представительница Франции Каролин Коломбо.

Отметим, что четвёртой и пятой финишировали россиянки Наталья Гербулова и Анастасия Шевченко соответственно, а девятый результат показала Алина Кудисова.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Обертиллиах, Австрия
Спринт. Женщины

1. Анастасия Гореева (Россия) – 20.52,7
2. Анастасия Егорова (Россия) – отставание 1,1
3. Каролин Коломбо (Франция) +20,2
…4. Наталья Гербулова +35,0
…5. Анастасия Шевченко +35,6
…9. Алина Кудисова +1.05,4
…15. Елизавета Каплина +1.18,5
…19. Екатерина Носкова +1.25,3
…31. Валерия Васнецова (все — Россия) +2.01,9.

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 5, Риднау-валь-Риданна, Италия
Женщины. Спринт 7,5 км
13 марта 2021, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Анастасия Гореева
Россия
20:52.7
2
Анастасия Егорова
Россия
+1.1
3
Каролин Коломбо
Франция
+20.2
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