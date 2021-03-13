Гореева выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Егорова – 2-я. В топ-10 вошли пять россиянок

Российская биатлонистка Анастасия Гореева одержала победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второй финишировала ещё одна представительница России Анастасия Егорова. Замкнула тройку лучших представительница Франции Каролин Коломбо.



Отметим, что четвёртой и пятой финишировали россиянки Наталья Гербулова и Анастасия Шевченко соответственно, а девятый результат показала Алина Кудисова.



Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Обертиллиах, Австрия

Спринт. Женщины



1. Анастасия Гореева (Россия) – 20.52,7

2. Анастасия Егорова (Россия) – отставание 1,1

3. Каролин Коломбо (Франция) +20,2

…4. Наталья Гербулова +35,0

…5. Анастасия Шевченко +35,6

…9. Алина Кудисова +1.05,4

…15. Елизавета Каплина +1.18,5

…19. Екатерина Носкова +1.25,3

…31. Валерия Васнецова (все — Россия) +2.01,9.