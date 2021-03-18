Расписание финального этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Эстерсунде

С 19 по 21 марта в Эстерсунде (Швеция) пройдёт финальный этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд, Швеция
Расписание соревнований
19 марта
14:30 мск – спринт, женщины.
17:30 мск – спринт, мужчины.
20 марта
14:15 – гонка преследования, женщины.
17:15 – гонка преследования, мужчины.
21 марта
15:00 – масс-старт, женщины.
17:30 – масс-старт, мужчины.
Изначально финальный этап Кубка мира должен был пройти в Хольменколлене (Норвегия), однако норвежские власти ввели жёсткие карантинные меры, и Международный союз биатлонистов перенёс соревнования в Эстерсунд.
В общем зачёте Кубка мира у женщин досрочно победила норвежка Тириль Экхофф. У мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё.
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