Сборная России стала пятой в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU

Сборная России в составе Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой, Семёна Сучилова и Антона Бабикова заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Риднау-валь-Риданне (Италия).
Победу одержала сборная Германии, в тройку лучших вошли также Норвегия и Чехия.
Биатлон. Кубок IBU. Риднау-валь-Риданна, Италия. Смешанная эстафета 4x6
1. Германия (Марион Дайгентеш, Ханна Кебингер, Доминик Шмук, Лукас Фрачер) — 1:17.02,2
2. Норвегия (Эмили Охейм Калькенберг, Осне Скреде, Филип Фьельд Андерсен, Сиверт Гутторм Баккен) +11,0
3. Чехия (Анна Ткадлецова, Тереза Воборникова, Милан Земличка, Адам Вацлавик) +19,9
4. Франция (Камиль Бене, Каролин Коломбо, Оскар Ломбардо, Уго Ривай) +32,7
5. Россия (Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Семён Сучилов, Антон Бабиков) +33,3
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