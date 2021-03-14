Сборная России стала пятой в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU

Сборная России в составе Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой, Семёна Сучилова и Антона Бабикова заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Риднау-валь-Риданне (Италия).

Победу одержала сборная Германии, в тройку лучших вошли также Норвегия и Чехия.

Биатлон. Кубок IBU. Риднау-валь-Риданна, Италия. Смешанная эстафета 4x6

1. Германия (Марион Дайгентеш, Ханна Кебингер, Доминик Шмук, Лукас Фрачер) — 1:17.02,2

2. Норвегия (Эмили Охейм Калькенберг, Осне Скреде, Филип Фьельд Андерсен, Сиверт Гутторм Баккен) +11,0

3. Чехия (Анна Ткадлецова, Тереза Воборникова, Милан Земличка, Адам Вацлавик) +19,9

4. Франция (Камиль Бене, Каролин Коломбо, Оскар Ломбардо, Уго Ривай) +32,7

5. Россия (Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Семён Сучилов, Антон Бабиков) +33,3