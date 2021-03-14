Россияне показали 11-е время на лыжне в сингл-миксте на этапе КМ в Нове-Место

Биатлонисты сборной Швеции показали лучшее время лыжного хода в сингл-миксте на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Второй результат в этом компоненте показала национальная команда Норвегии. Отметим, что в самой гонке команды также заняли первое и второе места соответственно. Третий результат продемонстрировала команда Франции.



Сборная России в составе Ларисы Куклиной и Матвея Елисеева показала 11-е время лыжного хода.



Биатлон. Кубок мира

Нове-Место, Чехия. Сингл-микст. Лыжный ход



1. Швеция – 29.23,2

2. Норвегия – отставание 10,9

3. Франция +12,9

4. Беларусь + 14,8

5. Австрия +38,3

6. Германия +51,6

7. США +55,2

8. Швейцария +1.04,4

9. Канада +1.08,4

10. Италия +1.10,9

11. Россия +1.11,3

12. Бельгия + 1.13,3