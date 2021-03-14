Россияне показали 11-е время на лыжне в сингл-миксте на этапе КМ в Нове-Место
Биатлонисты сборной Швеции показали лучшее время лыжного хода в сингл-миксте на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Второй результат в этом компоненте показала национальная команда Норвегии. Отметим, что в самой гонке команды также заняли первое и второе места соответственно. Третий результат продемонстрировала команда Франции.
Сборная России в составе Ларисы Куклиной и Матвея Елисеева показала 11-е время лыжного хода.
Биатлон. Кубок мира
Нове-Место, Чехия. Сингл-микст. Лыжный ход
1. Швеция – 29.23,2
2. Норвегия – отставание 10,9
3. Франция +12,9
4. Беларусь + 14,8
5. Австрия +38,3
6. Германия +51,6
7. США +55,2
8. Швейцария +1.04,4
9. Канада +1.08,4
10. Италия +1.10,9
11. Россия +1.11,3
12. Бельгия + 1.13,3
Сборная Швеции выиграла сингл-микст на этапе Кубка мира в Нове-Место, Россия — 5-я
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