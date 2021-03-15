Дмитрий Васильев — о норвежских биатлонистах: у меня к ним нет симпатии и уважения

Двукратный олимпийский чемпион в биатлоне Дмитрий Васильев рассказал об отношении к норвежским биатлонистам. Борьбу за «Большой хрустальный глобус» у мужчин ведут норвежцы Йоханнес Бё и Стурла Холм Легрейд.
«У меня ни к кому из них нет симпатии, потому что я считаю, что те, кто выигрывает благодаря терапевтическим исключениям, крадут у чистых спортсменов медали. Учитывая тот факт, что большинство норвежцев прикрываются этими справками и побеждают, к этим спортсменам у меня нет симпатии и уважения. Поэтому мне безразлично, кто из них выиграет, а мировое спортивное сообщество должно задуматься о происходящем в спорте абсурде, когда все больные спортсмены обыгрывают здоровых. С этим абсурдом надо заканчивать.
Давайте на год сделаем мораторий на использование запрещённых препаратов по этим справкам. Мы сразу увидим реальную картину. Пьедестал изменится очень серьёзно, и станет понятно, помогают ли эти терапевтические исключения добиваться успехов отдельным спортсменам.
Думаю, если всё время бить в одну точку, то ситуация изменится и заставит задуматься журналистов из Норвегии, которые иногда поднимают эти болезненные вопросы, касающиеся справедливости завоёванных медалей», – цитирует Васильева News.ru.
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