Тренер Васильевой: не исключаю, что Маргариту положат в больницу

Людмила Панова, личный тренер биатлонистки Маргариты Васильевой, предположила, что спортсменка пропустит предстоящий чемпионат России в Ханты-Мансийске из-за пневмонии.

«Я думаю, что она не сможет восстановиться за две недели после пневмонии. Ещё непонятно, в какой форме протекает болезнь, я не исключаю, что её положат в больницу. Скорее всего, Маргарита не сможет выступить в Ханты-Мансийске.



Она очень хорошо тренировалась, продуктивно отработала сбор на высоте и набрала хорошую форму. Во время последних тренировок Маргарита жаловалась на кашель, после чего решила сходить к врачу, обследование показало, что у неё пневмония. Она набрала неплохую форму, на фоне этого иммунитет начал слабеть, после чего спортсменка простыла. Но это не коронавирус», — цитирует Панову ТАСС.

В сентябре 2019 года Маргарита Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. Ранее сообщалось, что IBU разрешил ей тренироваться с командой с 17 января, а с 17 марта ей можно выступать на соревнованиях.