Норвежский эксперт прокомментировал проблемы Йоханнеса Бё со стрельбой

Норвежский эксперт Ула Лунде прокомментировал решение биатлониста Йоханнеса Бё сменить приклад винтовки перед чемпионатом мира в Поклюке. Перемены негативно сказались на стрельбе норвежца. Его процент попадания в сезоне снизился с 88,75% до 83,75%. В последних четырёх гонках в Нове-Место этот показатель оказался ещё ниже — 82,5%.

«Сейчас кажется, что это решение нельзя назвать мудрым. Однако Йоханнес ранее был недоволен прикладом. Он говорил, что на „лёжке“ ему постоянно приходилось искать нужное положение. Может быть, ему стоило пойти на изменения в более ранней части сезона.

В прошлом году его показатель точности составлял 92%. В такой ситуации кто-то может подумать, что нет смысла что-либо менять. Но Йоханнес относится к тому типу победителей, которые всё время хотят развиваться. Он не боится рисковать и делает тот выбор, который ему кажется правильным", — цитирует Лунде VG.