Нойнер и Дальмайер поздравили Пайффера с завершением отличной карьеры

Биатлонная семья прощается с немцем Арндом Пайффером, который вчера, 16 марта объявил о завершении профессиональной карьеры.

Пайффер – двукратный олимпийский чемпион (Сочи-2014 в эстафете и Пхенчхан-2018 в спринте), пятикратный чемпион мира.

В «инстаграме» появилось много тёплых прощальных постов от действующих и экс звёзд мирового биатлона.

Соотечественника поддержала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Магдалена Нойнер. «Желаю тебе проводить как можно больше времени с семьёй и наслаждаться этим», — написала легендарная немка в своём «инстаграме».

Ещё одна немка Лаура Дальмайер отметила, что Пайффер уходит красиво, так как ещё может сражаться на равных с сильнейшими. «Это непросто, и поэтому это правильно, это показывает, насколько велика страсть к спорту, которую мы все испытываем!», — написала семикратная чемпионка мира в своём «инстаграме».

Также прощальным фото в своём «инстаграме» поделился чех Михал Крчмар, который вместе с Арндом поднимался на олимпийский пьедестал Сочи в спринте.