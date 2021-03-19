Леонид Гурьев оценил шансы Гореевой и Шевченко на финальном этапе сезона КМ в Эстерсунде

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал об ожиданиях от выступления Анастасии Гореевой и Анастасии Шевченко, вызванных в национальную команду на финальный этап сезона Кубка мира, который пройдёт с 19 по 21 марта.

«Выступление на последнем этапе Кубка мира — это хороший шанс для молодежи, её надо проверять. Конечно, Кубок IBU и Кубок мира – это разные соревнования, разные миры, скажем так. Девочкам надо выступить так же хорошо, как они показывали себя на прошедших соревнованиях. Не надо запускать в голову тараканов.

Считаю, что в Эстерсунде они тоже могут неплохо показать себя. Однако, повторюсь, что здесь-то всё в несколько раз сложнее, чем на Кубке IBU: всем понятно, что там идут соревнования вторых и третьих составов», — цитирует Гурьева «Р-Спорт».