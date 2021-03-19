Васильев: благодаря упорной работе Вяльбе в лыжах мы конкуренты астматикам норвежцам

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сравнил выступления российских биатлонистов и лыжников в сезоне-2020/2021. По мнению Васильева, лыжники выступают успешнее благодаря работе главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

«Через период спада проходили все. Ещё четыре года назад наши лыжники были такими же аутсайдерами и статистами, как сейчас биатлонисты. Всё постепенно встаёт на свои места. В лыжах такие успехи у нас благодаря упорной работе Елены Валерьевны Вяльбе, которая, несмотря ни на что, шла в одном направлении, и всё это вылилось в такой результат. Сейчас наши лыжники прямые конкуренты этим астматикам норвежцам.

В биатлоне нужно так же, не нужно бесконечно менять президентов, тренеров — и тогда появится результат. У нас невероятно талантливые спортсмены, которым нужно создать условия для спокойной подготовки», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.