Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Марте Рёйселанд показала лучший ход в пасьюте на этапе КМ в Эстерсунде, Кайшева – 15-я

Марте Рёйселанд показала лучший ход в пасьюте на этапе КМ в Эстерсунде, Кайшева – 15-я
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, ставшая победительницей гонки преследования на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), показала также и лучшее время лыжного хода в гонке. Второй результат у француженки Жюстин Брезы. Третью скорость по этому компоненту продемонстрировала представительница Беларуси Анна Сола.

Россиянка Ульяна Кайшева, ставшая восьмой в гонке преследования, показала 15-е время на лыжне, отстав от Рёйселанд на 47,8 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Эстерсунде
Женщины. Гонка преследования. Лыжный ход

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 26.55,0
2. Жюстин Бреза (Франция) – отставание 17,3
3. Селина Гаспарин (Швейцария) +18,8
4. Жулия Симон (Франция) +19,6
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +20,2
…15. Ульяна Кайшева +47,8

«Повезло с ветром». Анна Сола — о третьем месте в пасьюте на этапе КМ в Эстерсунде
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021