Марте Рёйселанд показала лучший ход в пасьюте на этапе КМ в Эстерсунде, Кайшева – 15-я

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, ставшая победительницей гонки преследования на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), показала также и лучшее время лыжного хода в гонке. Второй результат у француженки Жюстин Брезы. Третью скорость по этому компоненту продемонстрировала представительница Беларуси Анна Сола.
Россиянка Ульяна Кайшева, ставшая восьмой в гонке преследования, показала 15-е время на лыжне, отстав от Рёйселанд на 47,8 секунды.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Эстерсунде
Женщины. Гонка преследования. Лыжный ход
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 26.55,0
2. Жюстин Бреза (Франция) – отставание 17,3
3. Селина Гаспарин (Швейцария) +18,8
4. Жулия Симон (Франция) +19,6
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +20,2
…15. Ульяна Кайшева +47,8
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