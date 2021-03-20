Марте Рёйселанд показала лучший ход в пасьюте на этапе КМ в Эстерсунде, Кайшева – 15-я

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, ставшая победительницей гонки преследования на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), показала также и лучшее время лыжного хода в гонке. Второй результат у француженки Жюстин Брезы. Третью скорость по этому компоненту продемонстрировала представительница Беларуси Анна Сола.



Россиянка Ульяна Кайшева, ставшая восьмой в гонке преследования, показала 15-е время на лыжне, отстав от Рёйселанд на 47,8 секунды.



Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Эстерсунде

Женщины. Гонка преследования. Лыжный ход



1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 26.55,0

2. Жюстин Бреза (Франция) – отставание 17,3

3. Селина Гаспарин (Швейцария) +18,8

4. Жулия Симон (Франция) +19,6

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +20,2

…15. Ульяна Кайшева +47,8

«Повезло с ветром». Анна Сола — о третьем месте в пасьюте на этапе КМ в Эстерсунде