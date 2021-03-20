Белоруска Сола — о квотах на сезон: цели обогнать Россию не было, лишь делали свою работу

Белорусская биатлонистка Анна Сола поделилась мнением об успехе своей национальной команды в борьбе с российскими биатлонистками за места в следующем сезоне. Россиянки, напомним, лишились повышенной квоты. В следующем сезоне Россию в одной личной гонке будут представлять лишь пять спортсменок.
«Мне кажется, для нас это было не так важно, как для России. Перед стартом никакого плана не было. Мы просто выходили и выполняли свою работу на максимуме. В принципе, у нас была такая задача с первого старта этого сезона. А вот задачи обогнать Россию — такого точно не было.
В Беларуси есть юные спортсменки. Мне кажется, здорово, что их можно будет подключать. Может, они не все старты будут бегать, но здорово иметь возможность возить кого-то из наших малышек», — сказала Сола в эфире «Матч ТВ».
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