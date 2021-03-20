Казакевич: как говорит Губерниев, скоро мы всех победим!

Российская биатлонистка Ирина Казакевич подвела итоги выступления в Кубке мира сезона-2020/2021.
Накануне россиянка упала, сломала винтовку, допустила семь промахов и стала сотой в спринте в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
«Вчера я завершила свой международной сезон не самым лучшим образом, как итог падение, сломанное ложе и худший результат сезона! Длинный путь из 10 этапов Кубка мира, включая чемпионат мира, принёс много эмоций, опыта и счастья находиться тут. Хорошее начало сезона и немного американских горок.
В любом случае для меня это было суперприключение, и хочу поблагодарить всех, кто с нами и кто против нас! После вчерашней неудачи я убедилась, что наши болельщики самые лучшие (было много сообщений со словами приободрения). Спасибо вам!!!
Спасибо всем тренерам за проявленное терпение в столь сложный сезон для нашей команды. Отдельная благодарность сервису, который проделал огромную работу и сделал шаг вперёд.
Спасибо команде «Матч ТВ» и команде «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» за неординарные эфиры, рейтинг биатлонных трансляций всегда зашкаливает.
Также говорю спасибо всем нашим руководителям СБР. Новая команда начала свой путь. Хорошая фраза «через тернии к звёздам».
С верой в команду и, как говорит Дмитрий Губерниев, скоро мы всех победим!
Р. S. Соревновательный сезон не закончен, увидимся в Ханты-Мансийске», — написала Казакевич на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Казакевич в «Инстаграме».
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