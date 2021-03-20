«Красиво идут, губы и глаза красят». Острая реакция на финальный провал наших биатлонисток

Надо сказать, что к потере максимальной квоты дело шло давно. Женская сборная России до последнего боролась с командой Беларуси за право заявлять шесть спортсменок на этапы Кубка мира. Всё должно было решиться в спринтерской гонке на заключительном этапе в Эстерсунде. И так получилось, что биатлонный сезон завершился катастрофой для нашей команды.

Российских биатлонисток на старте было аж восемь. Белорусских – четыре (больше по текущей квоте им нельзя). Россия была в зачёте Кубка наций чуть-чуть впереди. Но всё равно проиграла.



Восемь наших девушек выступили хуже, чем белорусский квартет. Россия отступила на шестое место в зачёте Кубка наций и потеряла максимальную квоту. А ведь следующий сезон – олимпийский.



Биатлонные эксперты не выбирали выражений на финальный провал сезона – реакция получилась весьма острой.

Женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту на Кубке мира

«Невозможно смотреть на всё, что происходит»

Лучшей из россиянок в спринте Эстерсунда стала Ульяна Кайшева, но она с нулём промахов финишировала лишь 16-й. В топ-30 попали ещё Светлана Миронова и Лариса Куклина. Но этого оказалось явно мало, потому что Анна Сола, Динара Алимбекова и Ирина Кривко заняли места в первой двадцатке, что позволило Беларуси опередить Россию в зачёте Кубка наций. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев признался, что ему уже откровенно надоело смотреть на происходящее.



«Потеря квоты – подведение итогов работы тренерского штаба женской сборной, даже не всего штаба, а именно старшего тренера. Невозможно смотреть на то, как всё происходит. Боюсь жёстко выразиться, но всё происходит максимально непрофессионально. Сейчас мы теряем квоты, потом начнём бороться за двадцатку, так можно скатиться до аутсайдеров и статистов».

Девочки, да что же вы натворили?! Сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту Последний спринт сезона вообще оказался для нашей команды кошмарным. Установили даже исторический антирекорд — 100-е место.

«Поставить нынешних тренеров было ошибкой»

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин уверен, что провал российских биатлонисток в первую очередь связан с неудачной работой тренерского штаба во главе с Михаилом Шашиловым.



«Это результат работы тренеров. Тренеров по стрельбе, по функциональной подготовке. На чемпионате мира выступили неудачно, по сезону тоже ничего выдающегося не показали. Таков уровень нашего биатлона. Что делать? А что уже делать? Всё потеряли. Пусть федерация разбирается. Поставить нынешних тренеров было ошибкой, итог сезона это подтвердил».

«Можно было пять раз выстрелить в небо». 100-е место – новый антирекорд нашего биатлона! Ирину Казакевич надо поблагодарить за стойкость, а не смеяться над её результатом.

«Красиво идут, губы и глаза красят»

Бывший президент СБР Владимир Драчёв очень иронично прокомментировал потерю квоты женской сборной России по биатлону и призвал всё валить на него и Александра Тихонова.



«Очередная ужасающая новость для российского биатлона! С чем связано, надо разбираться. А тот факт, что команда Беларуси, где занимается 10 спортсменок, обыграла нашу страну, где 10 тыс. спортсменов — печален. Чья вина? В первую очередь, валите на Драчёва. Второе — Тарасов, плохо подготовил, ну и Тихонов тоже виноват. Все, кто когда-то руководил биатлоном. Нормальный у нас женский биатлон, просто не могут стрелять и бежать. А так-то хороший! Красиво идут, губы и глаза красят».

Пробили дно. Женская сборная России по биатлону провела худшую гонку в истории Гонка преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место превратилась в какой-то кошмар для российских биатлонисток. Так бегать нельзя, девушки!

«Надо было поступить по-другому»

Конечно же, пришлось отвечать за результат непосредственно старшему тренеру женской сборной России Михаилу Шашилову. Наставник наших девушек заявил, что готов взять всю вину на себя и признался, что был момент, когда всё надо было сделать иначе.



«Очень сожалею, что мы лишились квоты. Но больше, чем сам себя, меня никто не накажет. Думаю, нормальный спортсмен должен был биться за будущее российского биатлона. А всё остальное на совести спортсмена. Хотелось бы, чтобы все бились. Думаю, у кого-то получилось, а у кого-то нет. Немного позже разберёмся. Нужно провести самоанализ. Был момент, когда надо было поступить по-другому. Видимо, я не смог».