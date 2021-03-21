Губерниев: в Эстерсунде штормовое предупреждение, масс-старты могут быть отменены

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что в Эстерсунде (Швеция), где проходит финал Кубка мира по биатлону, объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, поэтому в целях безопасности заключительные гонки могут быть отменены.

В мужском масс-старте, который запланирован на 21 марта, должен определиться обладатель «Большого хрустального глобуса». Если гонка не состоится, то им станет Стурла Холм Легрейд, который опередит соотечественника Йоханнеса Бё всего на одно очко (1005 против 1004).

«Ребята, тут у нас в Эстерсунде штормовое предупреждение. Ветрище такой, что, может быть, даже будут отменены воскресные масс-старты. Но программу «Биатлон с Губерниевым» мы в любом случае выдадим. Ждём новостей, но ветер страшный просто, поэтому если сезон закончится вдруг, я не удивлюсь. А Легрейд, кстати, станет обладателем Кубка мира. Ого-го», — сказал Губерниев в своём телеграм-канале.