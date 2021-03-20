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Й. Бё — о возможной отмене масс-старта: это стало бы для меня личной катастрофой

Й. Бё — о возможной отмене масс-старта: это стало бы для меня личной катастрофой
Биатлон / Кубок мира 0
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Судьба «Большого хрустального глобуса» должна решиться в масс-старте в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) в споре двух норвежцев Йоханнеса Бё и Стурлы Холма Легрейда.

Перед заключительной гонкой сезона по сумме всех набранных очков в Кубке мира Йоханнес опережает Стурлу на 4 балла – 1038 против 1034. Но по окончании турнира результаты четырёх худших гонок будут вычтены. Если это сделать прямо сейчас, Кубок мира достанется Легрейду, причём он опередит Бё всего на одно очко (1005 против 1004).

При этом до сих пор неизвестно, состоится ли 21 марта масс-старт. Синоптики прогнозируют в Эстерсунде ещё более сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Гонка под угрозой отмены из-за соображений безопасности.

«Это стало бы для меня личной катастрофой. Но я ничего не могу с этим поделать, только молиться богам погоды, чтобы гонка состоялась», – приводит слова Бё NRK.

«Надеюсь, мы пробежим масс-старт. Не хочу, чтобы меня называли победителем незаслуженно. Надеюсь, что будут справедливые погодные условия и каждый из конкурентов получит шанс на победу», – сказал Легрейд.

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