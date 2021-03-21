Губерниев: пока есть такие, как Латыпов, жива биатлонная Русь

Известный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги заключительных гонок международного сезона – масс-стартов в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Ульяна Кайшева стала пятой, а Эдуард Латыпов в свой 27-й день рождения впервые поднялся на подиум, завоевав серебро.
«Латыпов провёл свою лучшую гонку. В том, что попал на последней «стойке», он огромный молодец. Я искренне поздравляю его с днём рождения. Очень его люблю. Он совершенно потрясающий. Пока есть такие, как Латыпов, жива биатлонная Русь. Ульяна Кайшева — молодец. Хорошее выступление. Желаю выздоровления Логинову. Я говорил, что мы выиграем медаль, и мы её выиграли в последней гонке сезона. Это прекрасно. Значит, настроение у нас будет сохраняться до декабря.
Можно ли назвать результат Латыпова показателем работы Каминского? Сто процентов. Он бы и раньше выиграл. Не хватало стабильности в стрельбе. Есть куда расти.
Главный итог сезона? Работать надо, тренироваться, забывать о разногласиях, объединиться и трудиться.
Можно ли кому-то дать «освобождение» от чемпионата России? Я даже Шипулина сильно критиковал, когда он не ездил. Я считаю, что на чемпионате России все обязаны выступать. Большунов выступает и делает это с удовольствием. Поэтому — извините», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
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