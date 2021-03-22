«Возьми себя в руки!». Йоханнес Бё накричал на тренера в решающий момент борьбы за БХГ

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё объяснил, почему ему пришлось накричать на тренера Эгиля Кристиансена на последнем круге масс-старта в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Это случилось в решающий момент борьбы за «Большой хрустальный глобус».

После того, как Бё не получил необходимой информации по его сопернику Стурле Холму Легрейду, он крикнул Кристиансену: «Возьми себя в руки!»

«Мне не сказали, как далеко от меня Стурла после четвёртой стрельбы, хотя все прекрасно понимали, что я обязательно должен был быть проинформирован. Видимо, в пылу борьбы это забылось. Мне пришлось накричать на тренера, чтобы получить чёткий ответ. Это помогло. В их головах, вероятно, итог гонки сложился, но для меня тогда не всё было ясно», — приводит слова младшего Бё TV2.

Напомним, до масс-старта Бё и Легрейда разделяло всего одно очко в борьбе за «Большой хрустальный глобус». На заключительной «стойке» Йоханнес промахнулся лишь раз, что позволило ему занять третье место, а Легрейд отправился на два штрафных круга и финишировал восьмым. БХГ третий год подряд достался младшему Бё.

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