Фуркад — о ветре в Эстерсунде: битва Йоханнеса и Стурлы заслуживает лучшего фона!

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал ситуацию с проведением заключительных гонок с общего старта в финале Кубка мира в условиях штормового предупреждения.

Из-за сильного ветра масс-старты были под угрозой отмены, но в итоге гонки перенесли на 2,5 часа.

«Я считаю, что это не биатлон… Надеюсь, ветер утихнет для мужчин. Битва Йоханнеса и Стурлы заслуживает лучшего фона!» — написал Фуркад на своей странице в «Твиттере».

В мужском масс-старте должна решиться судьба «Большого хрустального глобуса». Норвежец Йоханнес Бё опережает соотечественника Стурлу Холма Легрейда на четыре очка по сумме всех гонок. Если вычесть четыре худших, что будет сделано по правилам, впереди на данный момент Легрейд. Его преимущество – всего одно очко.