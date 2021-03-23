Вирер — об Олимпиаде в Китае: все хотят Игры в Европе, но решают деньги

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась критически насчёт проведения предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине.



«Мне не нравится проведение Олимпиады там, где нет соответствующей культуры. Я предпочитаю Олимпийские игры в Европе – там, где есть горы и спортивное мастерство. Думаю, что все этого хотят, но главное – деньги», — приводит слова Вирер NRK.



Похожего мнения придерживается и норвежка Ингрид Тандревольд: «Если быть честным, атмосфера вокруг Олимпийских игр стала совсем другой, чем когда я была моложе. Надеюсь и верю, что продержусь до 2026 года и приму участие в Олимпийских играх в Италии — с большой аудиторией и атмосферой. Я была очень разочарована, как с этим было дело в Пхенчхане. И думаю, что так будет и в Пекине».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Олимпиада 2026 года пройдёт в Милане и Кортина-д’Ампеццо.