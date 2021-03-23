Вирер — об Олимпиаде в Китае: все хотят Игры в Европе, но решают деньги

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась критически насчёт проведения предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине.
«Мне не нравится проведение Олимпиады там, где нет соответствующей культуры. Я предпочитаю Олимпийские игры в Европе – там, где есть горы и спортивное мастерство. Думаю, что все этого хотят, но главное – деньги», — приводит слова Вирер NRK.
Похожего мнения придерживается и норвежка Ингрид Тандревольд: «Если быть честным, атмосфера вокруг Олимпийских игр стала совсем другой, чем когда я была моложе. Надеюсь и верю, что продержусь до 2026 года и приму участие в Олимпийских играх в Италии — с большой аудиторией и атмосферой. Я была очень разочарована, как с этим было дело в Пхенчхане. И думаю, что так будет и в Пекине».
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Олимпиада 2026 года пройдёт в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
- 23 марта 2021
-
23:51
-
23:37
-
20:14
-
19:40
-
19:11
-
15:30
-
13:26
-
12:38
-
10:13
-
08:33
-
08:27
-
00:00
- 22 марта 2021
-
22:24
-
21:52
-
21:40
-
20:39
-
17:19
-
16:15
-
15:12
-
14:57
-
13:26
-
13:02
-
12:29
-
11:56
-
11:36
-
11:21
-
11:13
-
10:15
-
09:58
-
09:35
-
09:24
-
09:16
-
09:10
-
08:12
-
08:07